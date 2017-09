Travaux : la poste d'Ecole-Valentin sera fermée pendant sept semaines...

Sept semaines de travaux et 135.000 euros de budget seront nécessaires pour transformer la poste d’Ecole-Valentin. La poste souhaite ainsi "mieux répondre aux attentes des clients et proposer des services plus personnalisés".

Les nouveautés…

Deux îlots dans l’espace commercial seront créés ainsi que deux tablettes numérique et une zone conseil client. "Cela permettra aux clients de réaliser l’opération de leur choix", précise la Poste (retrait/dépôt de colis et lettres recommandées, encaissement rapide des achats réalisés en libre-service, envoi/réception de mandats ou toutes autres opérations financières). Les guichetiers seront dotés de smartphones ou de tablettes pour les opérations les plus courantes. Les produits, eux, seront présentés sur un mobilier libre-service pour les achats rapides (timbres, emballages préaffranchis, La Poste Mobile…).

De nouveaux automates seront installés et proposeront divers services : une information sur les offres, les tarifs et les Conditions Générales de Vente, l'affranchissement et vente courrier/colis, l'envoi de lettres recommandées, l'accès aux services de banque en ligne, la vente de recharges mobile.

Info +

La Poste Ecole Valentin

3 Rue de la Poste, 25480 École-Valentin

Pendant les travaux, les services seront organisés de cette manière :