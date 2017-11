Travaux sur la RD 50 : une radar autonome installé entre Saint-Juan et Aïssey

Compte tenu de travaux de voirie sur la RD 50 dans le secteur d’Adam-les-Passavant, la circulation est interdite sur cet axe et une partie du trafic est déviée entre Aïssey et Adam-les-Passavant via la RD 492. De ce fait, ce nouvel axe va connaître une très forte augmentation de trafic, alors même que ses caractéristiques routières restent celles d’une route moins circulée, ce qui nécessitera une attention renforcée de la part des conducteurs. C’est dans ce cadre qu’un radar autonome va être déployé dès le 8 novembre, afin de sécuriser cet itinéraire de déviation.

La présence du radar sera signalée

Jusqu’à la date de réouverture de la RD 50, prévue au plus tard le 8 décembre prochain, le radar autonome contrôlera la vitesse des usagers empruntant la déviation. La présence du radar sera signalée aux usagers par des panneaux d’annonce dans les deux sens de circulation.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans la poursuite de la démarche de sécurisation de sections impactés par des travaux, permise avec l’entrée en fonction de la nouvelle génération de radar autonome depuis fin 2015, selon une explication de la préfecture du Doubs. Et d'ajouter :"L’objectif est bien de faire en sorte que les limitations de vitesse induites par les chantiers soient effectivement respectées par tous les usagers (abaissement des vitesses au droit des travaux ou vitesses appliquées sur les itinéraires de déviation)".

(Communiqué)