Troc des Chaprais : c'est (déjà) le moment de réserver votre emplacement !

Le Troc des Chaprais en est à sa 32e édition. "Véritable institution, le troc est reconnu comme un des plus grandioses du secteur" explique Rolande Faivre-Chalon, présidente des commerçants des Chaprais. "On trouve de tout ! Du vieux , du neuf , de l’occasion , du vintage , de très belles pièces et c’est tout ce qui en fait son charme…. Les nombreux commerces de bouche de ce secteur vous mettront en appétit et vous convieront à un moment de grand plaisir."

Les réservations des emplacements sont ouvertes

Musique de rue, animations, le troc du premier dimanche de rentrée se prépare d'ores et déjà. Les réservations des emplacements sont ouvertes depuis ce 1er juin 2017 auprès de la Poissonnerie "Nouvelle vague" située au 29 rue de Belfort à Besançon. Il n'est pas possible de réserver par téléphone, le choix des places s'effectuant sur plan.