Trois agents de police blessés après un accident à Montbéliard

Au total, le choc latéral a fait quatre blessés dont trois agents des forces de l'ordre, précise les sapeurs-pompiers. Les trois fonctionnaires, une femme de 39 ans et deux hommes de 25 et 26 ans ont été transportés sur l'hôpital de Trévenans.

L'homme, âgé de 46 ans, présent dans le second véhicule est indemne. Les causes et les circonstances du choc sont encore indéterminées.