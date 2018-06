Trois Francs-Comtois à mobilité réduite au sommet de l’ETNA

Julien, Nicolas et Baptiste ont réalisé ce que beaucoup qualifieraient d'exploit : ils ont gravi le sommet du volcan italien, culminant à plus de 3300 mètres… en situation de mobilité réduite ! Ils ont pu réaliser cette épopée avec l'immense aide d'Apach’Evasion, qui propose des activités de pleine nature aux personnes à mobilité réduite.

L'exploit

Accompagnés dans cette épreuve par les membres d'APach, Julien et Nicolas ont délaissé leur fauteuil roulant pour atteindre le sommet sur une joëlette, un fauteuil sur une roue qui a été tiré, poussé, porté par cinq personnes avec des cordes, des harnais et des sangles. Baptiste a quant à lui grimpé avec le soutien de toute l’équipe et des guides.

Il aura fallu 9 mois d’entraînement dans le haut Doubs, autour de Besançon et dans la vallée de la Loue pour réussir ce tour de force.

Quatre volcans en cinq jours

En juin 2017, 18 membres du club d’APACH’Evasion se lance un défi sportif et solidaire : "4 volcans pour 4 handis". Il s’agit de permettre à quatre personnes, Julien et Nicolas, qui depuis leur naissance ne se déplacent qu’en fauteuil, Fred, qui suite à un AVC marche très difficilement, et Baptiste, qui a des problèmes de coordination, d’atteindre les sommets de quatre volcans : le Vésuve, le Stromboli, le Vulcano et l’Etna. Le tout… en cinq jours !

Vésuve, Stromboli, Vulcano, Etna, le big four

Journal d'Apach' Evasion :

"Le mardi c’est la montée du Vésuve suivi d’une nuit sur le ferry pour arriver sur l’Ile de Stromboli. Au départ, les guides sont très sceptiques car personne n’a essayé de s’aventurer sur le Stromboli en joëlette, le sommet nous résiste mais cela nous permet de parfaire notre entraînement. Un hydroglisseur nous emmène le jeudi jusqu’à l’ile de Vulcano dont nous faisons l’ascension en fin de soirée et enfin le samedi, l’ascension de l’Etna. Fred ayant le mal des montagnes reste à 1900m avec 2 accompagnateurs avec qui il gravit, à pied un cratère datant de 1982." Les autres peuvent poser au sommet pour la photo.

Retrouvez le récit de cette aventure sur le blog d'Apach'Evasion