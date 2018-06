Trois graves accidents de la route cette nuit dans le Doubs

Le premier accident s'est produit à Placey vers 22h00 sur la route départementale 67 en direction de Recologne. Un scooter et une voiture se sont percutés. Une victime a été grièvement blessée et transportée au CHRU de Besançon.



Une sortie de route a entraîné un deuxième accident à Passavant sur la RD64. Un homme a été grièvement blessés et transporté à l'hôpital de Besançon.



C'est également une sortie de route qui a provoqué le troisième accident à La Longeville. Un homme a dû être désincarcéré de son véhicule. Il a été pris en charge par le SMUR et transporté au CHRU de Besançon.