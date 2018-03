Trois hôtels de Franche-Comté se mettent au vert

Trois hôtels de Franche-Comté recevront ce mardi 27 mars 2018 leur étiquette environnementale. Il s'agit d'une valorisation des hôtels qui veulent réduire leur impact sur l'environnement remise par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région (CCIR) et par l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie (ADEME). Ces hôtels de Besançon, Ornans et Baume-les-Dames sont les premiers de la région à l'obtenir.