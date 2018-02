Trois morts dans l'accident d'un avion de tourisme dans le Jura

L'avion avait quitté samedi Toussus-le-Noble, dans les Yvelines et volait

en direction d'Annemasse en Haute-Savoie.

Samedi "vers 17 heures, la gendarmerie est avisée du possible crash d'un

avion de tourisme à Saint-Laurent-la-Roche" dans le Jura, détaille la gendarmerie dans un communiqué.

A 00H15, l'épave de l'avion a été localisée et "les corps sans vie d'un couple et d'un enfant de 10 ans de nationalité française sont découverts", poursuit le communiqué. Aucune précision n'est faite sur les causes de l'accident.

(Source AFP)