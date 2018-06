Trois villes de Franche-Comté dans les 100 plus beaux détours de France

Ce réseau des Plus Beaux Détours de France a été mis en place en 1998 ; il voulait faire découvrir la diversité du territoire français en s'éloignant des grands axes. Le guide juge sur plusieurs critères précis l'attribution de cette "appellation contrôlée" :

Trois villes de Franche-Comté auront répondu à ces critères : Ornans, Pontarlier et Saint-Claude.

Ornans

Le guide décrit la ville d'Ornans (Doubs) comme "un centre économique, culturel et artistique blotti dans un écrin de verdure au cœur de la Vallée de la Loue". Il vante ses "maisons pittoresques", "l'héritage de Gustave Courbet et son musée", son "patrimoine architectural" et ses loisirs : "lithographie, accrobranche, kayak, via ferrata… Ainsi qu'un musée de costume et traditions comtoises, un cinéma et une médiathèque."

Pontarlier

Le livret juge que Pontarlier (Doubs) "a toujours été un lieu de passage obligatoire" La ville profiterait pleinement des saisons : un été qui "se pare d'une palette de verts tendres et sombres" tandis que la ville "s'anime au rythme de nombreuses manifestations (Tarot, Pique-Nique, feux d'artifice, Absinthiades…" ; un automne qui "rend encore plus vivace les promenades" ; et un hiver, "saison privilégiée des peintres comtois", qui "assure la réputation de Pontarlier" grâce aux sports de neige et de glace, dans des "paysages enneigés, cadre privilégié du féérique marché de Noël".

Saint-Claude

Ce guide Michelin situe Saint-Claude (Jura) "au centre du Parc Naturel du Haut-Jura […] dans un environnement privilégié." Il estime que "la ville réserve de beaux atouts à ses visiteurs" : comme "l'imposante cathédrale abbatiale, l'un des plus grands monastères d'Occident". Ou encore la ville en elle-même, qui, "fleurie, invite à flâner dans ses rues et ruelles parfois atypiques" et à "découvrir ses nombreux ponts et points de vue."

Saint-Claude devrait également "ravir les amoureux de nature" grâce aux "centaines de kilomètres de randonnée, pistes VTT et cyclo-route, pêche, canyoning, deltaplane, parapente et sports de neige" qu'elle propose.