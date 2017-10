UBFC obtient plus de 7 millions d'euros pour créer une école universitaire de recherche

Le projet EIPHI porté par Laurent Larger, directeur du laboratoire FEMTO-ST, implique l’Université de Bourgogne (uB), l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) ainsi que le CNRS. Il s’appuie sur les écoles doctorales Sciences Pour l’Ingénieur et Microtechniques (SPIM) et Carnot-Pasteur (CP) et sur les laboratoires FEMTO-ST et ICB.

Comme les "Graduate School"

Cet appel à projets vise à créer en France, l’équivalent des "Graduate Schools" avec un plan d’action sur dix ans maximum. Il s’agit de formations en cinq ans – très répandues à l’étranger – qui regroupent le Master et le Doctorat en s’appuyant fortement sur les laboratoires de recherche.

Avec la création d’un dispositif connu à l’étranger avec une grande part de cours dispensés en anglais, UBFC devrait améliorer son attractivité à l’international ainsi que ses partenariats institutionnels avec des universités étrangères tout en veillant à entretenir des liens étroits avec les acteurs économiques.

UBFC obtient 7 386 000€

En se basant sur les trois grands axes stratégiques du projet ISITE-BFC obtenu en janvier 2016 ("Matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents", "Territoires Environnement Aliments" et "Soins intégrés et individualisés"), UBFC et ses établissements membres ont décidé de proposer la création d’une École Universitaire de Recherche pour chacun de ces trois axes stratégiques, contribuant à développer leur structuration opérationnelle. C’est suite à ce dépôt, qu’UBFC a été primée et obtenu la dotation de 7 386 000 €.

UBFC a déposé trois projets qui ont été coordonnés par Michel de Labachelerie, vice-président délégué à la recherche et aux projets structurants.

UBFC espère que les deux autres projets seront "couronnés d’autant de succès et deviendront lauréats de la 2ème vague qui devrait bénéficier d’un montant de financement équivalent à cette première vague soit 216M€ sur dix ans".

(Communiqué)