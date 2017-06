Un accident de la route implique sept personnes

Deux voitures sont en cause dans cet accident sur la D 643, direction Lougres vers 10h27 ce dimanche 4 juin 2017.

Dans le premier véhicule, un homme de 27 ans a été grièvement blessé et désincarcéré par les secours. Une femme de 22 ans et un nourrisson de un an sont légèrement blessés. Dans le second véhicule, un homme de 44 ans, une femme de 36 ans et deux fillettes de quatre et sept ans sortent indemnes de l'accident.