Un agent du centre de tri du Sydom blessé par une aiguille

L'opérateur s’est piqué avec une aiguille de seringue présente sur la chaîne vendredi après-midi. Cette aiguille se trouvait dans une boîte ouverte dédiée aux déchets d’activités de soins à risques infectieux. "En prenant le sac à la main pour l’orienter vers les erreurs de tri et malgré les gants, les aiguilles se sont répandues sur la chaîne de tri et ont blessé un agent. Immédiatement pris en charge à l’hôpital de Lons le Saunier, celui-ci fait l’objet d’un traitement médical préventif et d’un suivi très lourd" précise le Sydom dans un communiqué et qui rappelle que ces erreurs ne sont pas exceptionnelles. "Des déchets de même type ont été retrouvés sur la chaîne le 16 février dernier".

Les conseils pour bien trier ses déchets de soins

Le Sydom du Jura rappelle que les opérateurs de tri manipulent les déchets à la main et appellent à la vigilance quant au respect des consignes. Pour éviter ces accidents, les déchets de soins doivent être déposés dans des boîtes jaunes disponibles gratuitement dans les pharmacies sur présentation d’une ordonnance et/ou lors de la vente d’autotests.

Un réseau spécifique permet une collecte et l’élimination sécurisée de ces boîtes jaunes. Les points de collecte, principalement des phramacies, sont disponibles sur le site www.dastri.fr