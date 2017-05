Un bébé Lémur couronné est né à la Citadelle…

Arrivé en 2011, le couple de Lémurs couronnés de la Citadelle a donné naissance à un petit dont le sexe sera déterminé à l’examen vétérinaire vers l’âge de 3 mois. Cette espèce est peu commune en Europe : on dénombre en effet seulement 75 adultes et sept jeunes dans les parcs zoologiques du continent. La naissance de ce Lémur couronné intervient dans le cadre d’un programme d’élevage européen pour la sauvegarde d’espèces menacées (EEP), sous l’égide de l’EAZA (Association européenne des Zoos et Aquariums).

Un engagement du Muséum de Besançon

Reconnu à l’échelle internationale pour son implication et son

savoir-faire en matière de préservation et de reproduction des espèces menacées, le Muséum de Besançon s’est engagé depuis de nombreuses années dans la conservation ex-situ ("hors de la nature") de cinq espèces de lémuriens, toutes menacées d’extinction : le Grand Hapalémur, le Vari à ceinture blanche, le Propithèque couronné, le Lémur couronné ainsi que le Maki à ventre roux.

Le Jardin zoologique du Muséum dénombre chaque année 100 à 150 naissances.

Infos pratiques

Les visiteurs peuvent voir le petit Lémur couronné et sa mère à travers la baie vitrée de la petite loge intérieure de leur volière, située dans le fossé des primates. Des barrières ont été mises en place pour respecter une certaine distance entre les animaux et les visiteurs et préserver ainsi leur tranquillité.