Un blessé par balle, des fusils et des bijoux volés en Haute-Saône : prison ferme

Le tribunal correctionnel de Vesoul a condamné cet homme de 21 ans à un an de prison, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, suivant les réquisitions du procureur, Emmanuel Dupic. Poursuivi pour "blessures involontaires avec une interruption temporaire de travail de plus de trois mois" et pour le vol d'une dizaine d'armes de chasse et de bijoux, le prévenu était jugé lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

"Les fusils et les bijoux volés provenaient d'un cambriolage commis chez un amateur d'armes, en juillet dernier à Jussey", a expliqué Emmanuel Dupic. Le prévenu et ses trois amis "ont pris peur en voyant autant d'armes et ils ont décidé de s'en débarrasser dans un étang vers minuit", a-t-il ajouté. C'est lors de cette équipée nocturne que le prévenu a tiré un coup de feu accidentel, blessant un de ses compères au niveau du mollet. Ce dernier s'est présenté à l'hôpital de Vesoul pour être soigné, indiquant avoir été la cible d'un inconnu alors qu'il se trouvait dans un bois.

Une version peu crédible pour les gendarmes, qui ont placé en garde à vue ses amis et perquisitionné leurs domiciles. Une arme de chasse et des bijoux provenant du cambriolage ont été découverts chez le suspect qui a avoué être l'auteur du tir et du cambriolage. Les gendarmes ont ensuite retrouvé 11 armes de chasse dans l'eau.

