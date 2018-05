Un chauffeur de bus agressé à la bombe lacrymogène à Planoise

"Ce 28 mai 2018, tard dans la soirée, un individu est monté dans un bus au terminus La Fayette à Planoise. Il a aspergé le conducteur avec une bombe lacrymogène pour ensuite lui dérober l'argent de son tiroir-caisse. Le conducteur a été admis à l'hôpital Minjoz", précise la CGT.



La CGT demande aux pouvoirs publics d'assurer la sécurité des conducteurs et des usagers en installant des "caméras et des éclairages suffisants aux terminus". Elle demande aussi aux autorités de "prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les rodéos urbains à moto en nette recrudescence dans toute la ville. Les conducteurs de bus et de tram ainsi que les riverains, n'en peuvent plus de vivre dans cette insécurité constante et croissante... ", conclut-elle.