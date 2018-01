A bord de son CityTruck

"Les étudiants découvriront les plans d’une ville entièrement relookée pour eux", explique la Ville de Besançon. "A #Bestown, par exemple, la Rodia est dans le district East Coast et on chill out du côté de la Gare d’eau".

Le CityTruck proposera notamment plusieurs d’animations comme "taper l’incruste" dans un des chefs d’œuvre du Musée des Beaux-Arts ou participer à un blind test géant "autour du chiffre dix" en référence aux dixième anniversaire Ville à l'Unesco.

