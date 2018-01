Un clip insolite tourné au parc Micaud à Besançon …

maCommune.info : depuis combien de temps faites-vous du rap français ?

S2E : "Je ne sais pas vraiment. Je suis presque sûr que ça fait plus de deux semaines, mais je ne saurais pas dire quand exactement. J'ai commencé à la période du lycée avec des potes.

Tout le monde n'a pas continué, c'était la meilleure époque, on débarquait à 15 en radio, c'était un vrai bordel festif".

mC : est-ce que cette chanson avait un autre clip de prévu ?



S2E : "Cette idée est un dérivé d'une idée de Bertrand (Ndlr : vidéaste) qui a réalisé le clip. Au départ, on devait tourner dans un endroit insolite... Sûrement pour un prochain clip... La veille, je suis passé devant le parc Micaud, j'ai vu des vagues de huit mètres et des pingouins. J'ai appelé Bertrand tout de suite et on s'est donné rendez-vous le lendemain matin sur le -"Lac Micaud"-.

On voulait quelque chose d'original pour ce morceau, pour que ça colle à l'ambiance un peu cartoon. Au départ, j'avais demandé un porte-avion mais la prod a refusé ça faisait trop prétentieux".



mC : combien de chansons avez-vous écrites ? Que voulez-vous véhiculer par votre musique ?



S2E : "J'ai écrit 53 chansons et une poésie en onomatopée... J'en sais rien, un paquet, mais elles ne sortent pas toutes. J'ai sorti deux CDs avec DJ MASTA ("Sujets qui fâchent" 2012 et "Les Tontons Sampleurs" 2015). Avec La Mifa Saï Saï et le 25 Boomker, on en a sorti deux il y a plus longtemps. J'ai fais quelques clips avec Pur East. C'est dur d'aller au bout d'un projet. C'est beaucoup de travail, il faut trouver le temps. Pour ce qui est de véhiculer, ça dépend, actuellement ma voiture est au garage elle a un problème d'ouverture centralisée".