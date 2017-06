"Un défi pour des vies" : le challenge lancé par Sapaudia aux cyclistes pour le don de moelle osseuse

Accompagné par des parrains tels que Jason Lamy Chappuis, Sébastien Lacroix, Vincent Philippe, Vincent Gauthier Manuel, Sophie Eglin, Louisou Armary, Aurore Jean, Xavier Panseri, Sylvain Guillaume ou encore Alexandre Chouffe, les 180 cyclistes engagés dans ce périple cycliste s'élanceront de Pontarlier ce jeudi 8 juin à 11h et rejoindront la capitale du Haut-Doubs le lendemain vers 16h après avoir effectués près de 450km et escalader plus de 4.900 mètres de dénivelé.

L'association, à travers ce défi pour la première fois réalisé dans les montagnes du Jura, souhaite "mettre en lumière l'accompagnement du handicap et le don de moelle osseuse". Les sportifs relèveront le défi d'un effort de 22h et sans dormir.

L'accompagnement du handicap



Au cours de ce périple plus de 20 tandems seront dans le peloton. Pilotés par des personnes valides, bien souvent accompagées par des personnes porteuses de handicap, leur présence constituera "un vrai challenge pour l'ensemble des participants. Il faudra aider ces équipages dans les parties les plus pentues. Leur réussite, conditionnée par cette entraide, sera la preuve que par-delà les différences, l'entraide et la solidarité peuvent permettre des exploits initialement inenvisageables" tient à mentionner l'association.

Les chiffres donnés par l'association

"2.000 malades hospitalisés en France en attente de greffe"

"260.000 inscrits en France pour des dons contre six millions en Allemagne et 800.000 en Pologne"

Un bus info

Un bus info sera présent à deux endroits avec les bénévoles (de La Sapaudia, mais aussi d'autres associations engagées dans le même combat (Association Cassandra Contre la Leucémie, France Maladie de Franconi, Donneurs de sang, Le Liseron...) et l'Etablissement français du sang (EFS).

