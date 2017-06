Un divorce douloureux a un impact sur la santé des enfants selon une étude américaine

Pour ces travaux, publiés dans les Comptes rendus de l'académie américaine des sciences (PNAS), 201 adultes en bonne santé ont été mis en quarantaine et exposés au virus d'un simple rhume, puis observés pendant cinq jours. Parmi ces adultes, ceux dont les parents avaient divorcé (ou s'étaient séparés) et ne se sont pas parlé pendant des années ont présenté trois fois plus de risques de tomber malade que ceux dont les parents avaient divorcé mais sont restés en contact. De précédentes études avaient conclu que les adultes dont les parents s'étaient séparés pendant leur enfance présentaient un risque accru d'être en mauvaise santé.

Selon cette nouvelle étude, ce risque est dû, en partie du moins, à une inflammation plus intense après une infection virale. "Les expériences de stress en début de vie ont un impact sur notre physiologie et les processus inflammatoires, qui augmentent le risque d'avoir des problèmes de santé et de développer une maladie chronique", a expliqué Michael Murphy, chercheur associé à la Carnegie Mellon University. "Ces travaux marquent une avancée dans notre compréhension de la manière dont le stress familial peut, pendant l'enfance, augmenter la vulnérabilité d'un enfant aux maladies 20 à 40 ans plus tard", selon lui.

L'étude montre aussi que les adultes dont les parents s'étaient séparés mais sont restés en contact n'ont pas plus de risques de tomber malades que ceux dont les parents ne se sont pas séparés. Ces travaux soulignent que le système immunitaire est un "important facteur de l'impact négatif à long terme d'un conflit familial", a expliqué Sheldon Cohen, professeur de psychologie et co-auteur de l'étude.

Ils "suggèrent aussi que tous les divorces ne sont pas égaux, car une communication continue entre les parents amortit les effets nocifs d'une séparation sur la santé des enfants".

(Source AFP)