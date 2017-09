Un Français, un Anglais et un Russe pour la finale du concours de jeunes Chefs d'orchestre

Ils étaient six candidats en demi-finale. Au terme d'une longue journée d'épreuves riches en émotions, les noms des trois finalistes du 55e Concours international de Jeunes Chefs d'Orchestre ont é dévoilés. Les six candidats ont dirigé l'Orchestre national de Lyon dans le Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur de Frédéric Chopin, avec en soliste Philippe Cassard. En soirée, ils ont dirigé l'orchestre sur des extraits de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach avec le même orchestre rejoint par l'ensemble vocal Aedes.

Voici les finalistes

Jordan GUDEFIN, France (28ans)

Ben GLASSBERG, Royaume-Uni (23 ans)

Ivan DEMIDOV, Russie (26 ans)

La finale aura lieu le samedi 16 septembre à 16h00 au théâtre Ledoux. Finale qui retransmise sur écran géant sur la place Granvelle. Les trois finalistes ont dirigé l'Orchestre national de Lyon dans les œuvres suivantes :