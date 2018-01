Un gang de voleurs de motos démantelé en Bourgogne Franche-Comté

L'enquête dénommée Cross 21 portait sur une cinquantaine de vols de motos. Ce mercredi matin à l'aube, 205 gendarmes ont participation à une opération coordonnée et simultanée d'interpellation. "Elle a été conduite de manière simultanée dans les départements de la Côte-d’Or (Chenôve, Dijon, Montbard), de Saône-et-Loire (Autun) et du Jura (Dole)" indique la gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté dans un communiqué tout en saluant le travail des équipes du général Olivier Kim qui dirigeait l'opération. "Les perquisitions ont également permis la saisie incidente d’une arme de poing et d’une quantité intéressante de stupéfiants qui a été remise par la gendarmerie nationale à la police nationale, territorialement compétente".