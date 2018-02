Un grand prix pour Radio Campus Besançon

Ce salon, événement de référence de la radio en France et à l’international depuis 2002, décerne les GRANDS PRIX RADIO 2018, récompensant les professionnels les plus innovants et les plus créatifs dans toutes les dimensions de la radio et de l'audio digital.

Le jury, composé de 18 professionnels, s'est appuyé sur des critères de jugement spécifiques à ce concours international comme le programmation, la création de contenus, le développement stratégique, dledéveloppement technique, la notoriété et le Buzz ou encore l'innovation.

A noter que cette année, les Grands Prix Radio 2018 rassemblent les Prix Radio 2.0, les RadioPub Awards ainsi que les Prix ON'R sous une seule et même identité. De quoi donner encore plus de poids à ce trophée.

Une distinction qui récompense le travail et la créativité de l'équipe et des bénévoles de la radio. Un beau cadeau pour les 20 ans de la radio !