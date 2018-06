Un groupe 'Le Centre' se forme au conseil municipal de Besançon

Ce groupe a pour vocation d’accueillir un représentant de l’UDI, en l’occurrence Catherine Comte Deleuze, et un représentant d’AGIR, en l’occurrence Philippe Gonon.

Cette annonce précède de 48 heures l'annonce de l'implantation d'AGIR dans le Doubs.

Au-delà de la simple transformation du nom, cette mutation a une double vocation selon les représentants :

"Affirmer clairement notre positionnement politique dans l’assemblée municipale, et bien sûr au-delà de ses murs."

"Rappeler la philosophie politique qui nous anime."

Philippe Gonon et Catherine Comte Deleuze expliquent que ce groupe de centre droit "porte des valeurs libérales, sociales, européennes, humanistes et réformistes" et qui a un rôle de "pivot central ce qui présuppose une capacité d'écoute et de travail transversal et coopératif".