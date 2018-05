Un homme de 58 ans hélitreuillé après une grave chute en VTT

Vers 18 h, ce dimanche, un homme de 58 ans a chuté violemment en VTT sur la commune de Montfaucon dans un bois difficile d'accès. Des équipes spécialisées du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux GRIMP et du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) ont donc dû intervenir. Le blessé a été hélitreuillé par Dragon 25.