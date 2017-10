Un homme placé en détention provisoire pour extorsion, enlèvement et séquestration à Saint-Vit

En août 2017, la communauté de brigades de Saint-Vit , près de Besançon, a été saisie d’une plainte pour extorsion de fonds et destruction par incendie d’un bien appartenant à autrui. Au cours de l’enquête, courant octobre 2017, de nouveaux faits d’enlèvement et de séquestration on été mis en lumière par les enquêteurs.

Les investigations ont permis d’orienter les soupçons sur un homme d'une quarantaine d'années, habitant dans le secteur de Saint-Vit .

Le 24 octobre 2017, la communauté de brigades de Saint-Vit , renforcée par des militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, de deux maîtres de chiens du groupe d’intervention cynophile de Valdahon, de militaires de la brigade des recherches de Besançon et de techniciens de la cellule d’identification criminelle de Besançon ont interpellé l'individu mis en cause.

A l’issue des 48 heures de garde à vue, l'homme a été présenté devant le juge d’instruction, mis en examen et placé en détention provisoire.

Une commission rogatoire sur l’ensemble des faits à été ouverte.