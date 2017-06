Un hôtel Akena sur la zone de l'Échange de Chemaudin-et-Vaux

Après des débuts timides, la zone de l'Échange à la sortie N° 3 de l'A 36 (entrée et sotie Besançon Ouest Panoise) devient de plus en plus attractive. Si sa vocation première reste industrielle, elle accueille aujourd'hui une quinzaine d'entreprises également tertiaires et artisanales. "Aujourd'hui, la zone de l'Échange concerne 450 emplois et ce sera à terme un millier d'emplois lorsque les 20 hectares restant sur les 60 ha de la zone seront commercialisés…" a indiqué Jean-Louis Fousseret, le président du Grand Besançon. Situé de l'autre côté de l'autoroute, cet espace de 20 ha pour 25 lots sera aménagé à partir de 2018. Fin du chantier prévu en 2019.

En attendant, d'autres travaux démarrent à proximité du siège de "Terre Comtoise", toute première structure à s'installer sur la zone en 2008. À quelques mètres, tout près du rond point avant d'accéder à l'autoroute A 36, la première pierre du futur "Hôtel Akena" a officiellement été posée ce jeudi 22 juin 2017.

Le projet est porté par la société JPR Invest de Jean-Paul Robinet. "À l'origine, lorsque nous avons acquis le foncier il y a quatre ans, nous avions l'idée d'installer des bureaux, mais nous avions peu de demandes. Alors, après une étude de marché, nous avons décidé de nous orienter vers l'implantation d'un hôtel" explique-t-il. "Tout s'est concrétisé très vite en moins de trois mois suite à une rencontre avec la chaine d'Hôtels Akena. L'enveloppe de l'opération s'élève à 4 millions d'euros… "

Marc Plisson, à la tête des hôtels Akena , cherche en effet à se développer dans l'est de la France. "Nous comptons environ 35 établissements et n'avons qu'un seul hôtel dans l'est à Reims. Nous apportons la logistique informatique, le marketing, l'aide à la gestion, etc. Nous proposerons un système de check-in et check-out automatisé via une application. La clé de votre chambre sera sur votre smartphone… "

60 chambres, une salle de fitness…

L'hôtel 3 * d'environ 1.800 m2 se veut "cosy et économique". Clôturé, il sera doté de 60 "grandes" chambres, d'espaces de réunion, d'une salle de fitness et d'un F3 de fonction pour le gérant. Un restaurant attenant de 500 m2 ouvrira à l'automne 2018. Les pourparlers sont en cours avec plusieurs chaines.

Avec les récentes implantations de B2L industrie (mécanique industrielle – 5 salariés), Mécano services (dépannage, remorquage, relevage – 8 salariés) et de GT2C (transport 2 fois par jour de marchandises et petit colis sur la région – 30 salariés), la zone de l'Échange poursuit progressivement, mais sûrement son développement. Reste un point noir : le nombre de places de stationnements. Située à proximité de l'autoroute, de nombreux automobilistes utilisent les places de parkings en journée pour faire du covoiturage. Difficile dans ces conditions de trouver une place. Le Grand Besançon dit réfléchir à cette problématique.