L'un des sosies vocaux de Stéphane Bern est bisontin !

Imitateur depuis toujours

Flo Riant, 37 ans, originaire de Besançon, est un grand passionné de l'imitation : "J'imite depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé faire rire les autres" confie-t-il.

Après plusieurs années de prestations pour des anniversaires et mariages, il décide en 2016 de promouvoir ses imitations et entame les démarches pour percer. En plus de son travail dans la fonction publique, il parvient au bout de quelques mois à monter sur les planches du théâtre de la Comédie de Nice où il vit à l'époque.

Dès lors, plusieurs scènes s'offrent à lui comme le Cabaret l'Odysséo de Dijon et il se présente au festival national d'imitation de Bligny-sur-Ouche, d'abord en 2017 puis en 2018 où il décroche - sur quatre concurrents - le 2ème prix, grâce au vote du public.

Cette deuxième place lui a permis de jouer devant 500 personnes pour la première partie de l'imitateur Didier Gustin. "C'était ma première grande scène, une très bonne expérience. J'ai pu discuter avec Didier Gustin, un artiste très sympathique ".

Prochain objectif : les scènes parisiennes

Mais l'imitateur franc-comtois ne veut pas s'arrêter là. Son prochain objectif : la capitale. "Paris ouvre plus de portes. Là-bas j'ai la possibilité de faire des scènes ouvertes, des cafés théâtres, de voir si mon spectacle plaît et de me faire connaître."

L'artiste partage un moment entre humour et chant. "J'imite des voix parlées comme Christophe Lemaître, Karl Lagarfeld ou Stéphane Bern mais aussi des voix chantées de Julien Doré à Ray Charles en passant par Raphaël…" Il ajoute : " Stéphane Bern est la voix que je préfère imiter et c'est aussi celle qui semble le plus plaire."

Sa prestation est ouverte à un large public, "de un à 99 ans" précise-t-il en souriant. Sa famille participe à l'écriture de ses sketchs et "Flo Riant" collabore depuis peu avec un auteur parisien.

Infos +

Retrouvez Flo Riant sur youtube, facebook et son site internet.