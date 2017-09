Un jeune de 19 ans percute un arbre dans le Haut-Doubs

Vers 20h20 ce dimanche, un jeune a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe sur la route du Fort St Antoine. La voiture a ensuite dérapé sur la terre et les graviers et a effectué plusieurs tonneaux, explique la gendarmerie. Elle a alors percuté un arbre et fini sa course sur le toit.

L'automobiliste a été héliporté sur le CHRU de Besançon sans un état grave.