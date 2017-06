Un livre culinaire créé dans une maison de retraite à Besançon...

Un samedi par mois, petits et grands se retrouvent à l’ASEP autour d’objectifs communs : favoriser les échanges sur « la cuisine », transmettre le savoir-faire au plus jeunes, apprendre de l’autre et faire ensemble dans le plaisir, réaliser et déguster un repas complet. Cette animation suscite un tel engouement qu’un livre a été créé pour mettre en avant ce partenariat.

"La réalisation de ce livre en lien avec un chef cuisinier est aussi l’illustration que le partage des savoirs et la valorisation des personnes sont souvent accompagnés du succès", indique la Mutualité Française du Doubs.

(Communiqué)