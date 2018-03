Un médecin du service des urgences tente de se suicider à l'hôpital de Besançon

Ce jeudi 1er mars, un médecin de l'hôpital Jean-Minjoz a tenté de se suicider sur son lieu de travail.

Contacté, le CHRU de Besançon explique la situation dans une communiqué : " Après que des soins les plus attentifs lui ont été prodigués, ce médecin n’est plus hospitalisé au CHU. Sa situation de mal-être est connue au sein de son service et par la direction qui l’a signalée auprès de la médecine du travail à plusieurs reprises.

Toute la communauté hospitalière est profondément peinée par ce geste d’une particulière gravité, et assure le médecin et son entourage de son soutien dans ces circonstances difficiles. Des mesures d’accompagnement des équipes sont mises en place auprès des personnels qui souhaitent se faire aider devant cette situation éprouvante".

Communiqué du CHRU de Besançon