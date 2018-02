Chill out, un nouveau bar à tapas bientôt à Besançon ?

Au programme de ce nouveau lieu : restaurant le midi, tapas le soir avec des expositions d'artistes et artisans locaux et des concerts (scène ouverte) dans une ambiance musicale reggae, dub, club, funk et jazz.

Côté bar : bières pression et bouteilles, vins sélectionnés chez un caviste, cocktails avec et sans alcool, sans oublier la sangria maison, les smoothies de fruits frais et des milk-shakes.

Côté cuisine : plat du jour et bruschettas et des tapas.

Pour décorer le lieu, acheter du matériel de cuisine et de sonorisation, refaire les toilettes et assainir la cave de ce nouveau commerce au centre-ville de Besançon, les gérants ont lancé un financement participatif et récolter la somme 1 500€.

