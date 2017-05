Un nouveau centre d'esthétique minceur ouvre à Besançon

Une équipe de trois spécialistes de la minceur dont une diététicienne et une esthéticienne accueillent sa nouvelle clientèle souhaitant perdre des kilos ou en prendre, lutter contre le vieillissement, s'entretenir physiquement ou tout simplement pour le bien-être.

Au programme : un bilan santé gratuit, des conseils et un accompagnement personnalisé tout au long de la perte de poids ou prise de poids "même si le suivi est cours". Le crédo de BodySano étant "les patients ne paient que les produits".

"Des conseils sont donnés tout au long du suivi. Il arrive que nos clients nous envoient des questions sur leur alimentation par email ou sms et nous y répondons directement" indique Aurélie Bugnon la gérante de la boutique.

Côté beauté, BodySano a développé une esthétique spécifique minceur et anti-âge alliant techniques manuelles traditionnelles et technologies novatrices : drainage lymphatique, massage manuel, palper-rouler, la lipocavitation (technique issue du milieu médical) pour le traitement amincissant, radiofréquence, traitement au collagène, acide hyaluronique, etc.

