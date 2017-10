Une salle de concert intimiste

Nul n’aurait pensé que depuis 4 ans, au 30 de la rue Rivotte à Besançon, une salle de concert se montait dans la cave de l’atelier de lutherie portant le nom de son artisan Hervé Prudent.

Après ces années de travaux, d’assainissement, et d’agencement, le moment de la découverte est venu : une belle cave voûtée intimiste pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, un système son particulièrement exceptionnel pour un confort d’écoute optimal et un espace bar chaleureux. Entre la pierre et le bois, de beaux moments musicaux sont à envisager dans ce club de musique qui porte naturellement le nom de La Clé de Sous Sol.

Une collaboration artistique

La programmation et la production des concerts est assurée par le collectif wildscat lez’arts sauvages. "Nous préparons une programmation éclectique et originale. Nous provoquerons des rencontres de styles, des musiques anciennes aux musiques improvisées contemporaines"

Pour l'heure, l'activité de ce nouveau lieu débute avec une programmation bi-mensuelle, le dimanche tous les quinze jours. Un service de bar et une restauration bio sont disponibles pendant les concerts.

Dimanche 29 octobre : Pascal Mathieu

Dimanche 12 novembre : Naty Andria & JB Boley

Dimanche 26 novembre : Jérôme Lefebvre Trio

Dimanche 10 décembre : Chabada swing vocal jazz

La tarification est de 8€ (tarif plein) / 5€ (tarif réduit) + 2€ d'adhésion au collectif wildscat lez'arts sauvages.