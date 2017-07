Un nouveau visuel pour l'Adapei du Doubs...

Ce nouveau logo se distingue de l'ancien par son côté pétillant, jeune et dynamique. Le travail mené sur les caractères "adapei" redessine le nom de l'association d'une manière beaucoup plus douce et chaleureuse. "Le maillage des lettres à leur base évoque le lien qui unit les composantes de l'Adapei. La succession de lettres colorées met en valeur la diversité et la complémentarité de ceux qui écrivent ensemble l'Histoire de l'Adapei", explique l'association.

Cette écriture se conclut à travers un pictogramme en une sorte d'étoile du "i" de l'Adapei : "un signe solaire, de rayonnement. Le soleil devient un signe de ralliement, dynamique et porteur d'espoir. Il éclaire l'Association te devient le point de convergence de ces bonnes volontés".

"Accompagner au quotidien, dessiner l'avenir"

Cette signature accompagne le logo et se tourne également vers l'avenir. "Elle résume en quelques mots notre vision, nos missions, nos valeurs", souligne l'association, "elle est valorisante tant pour les parents que pour les professionnels qui chacun accompagnent au quotidien et dessinent l'avenir avec la personne accompagnée".