Un nouvel espace de La Poste mis à disposition au Monoprix de Besançon

"Les essentiels de La Poste" permet d'acheter des carnets de timbres, des enveloppes "prêt-à-poster" et des emballages Colissimo. Il est également possible de déposer des courriers et colis y compris recommandés, ainsi que de retirer les lettres recommandées et colis.

Ce nouveau point de relais est situé à l'espace d'accueil au sous-sol du magasin (rayon alimentaire du Monoprix).