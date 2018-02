Un nouvel outil pour les amoureux de nature en Franche-Comté...

Après plus d'un an de travail, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés met en ligne son tout nouveau site web vendredi 16 février 2018. Un site dédié à la connaissance des espèces végétales, invertébrés et habitats de Franche-Comté, accessible à tous et participatif.