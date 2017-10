Un petit coup de pouce permettre à Equi'Lateral d'acheter deux poneys…

Pour ce faire, Esther a lancé un financement participatif pour récolter des fonds et ainsi lui permettre de faire l'acquisition de deux poneys pour des enfants à partir de 3 ans.

Equi'Lateral propose un accompagnement par la médiation équine. Différente de l'équitation de loisir et du sport adapté, la médiation équine permettrait l'accompagnement de personne en difficulté par un professionnel de l'aide et du soin, utilisant le cheval comme médiateur. "La présence du cheval, non-jugeant et authentique, facilite l'entrée en relation et l'émergence des émotions", indique Esther.

Esther a besoin de la somme de 1 100€ pour acheter deux poneys

Pour donner un petit coup de pouce à Equi'Lateral : https://mobile.ulule.com/equi_lateral/?lang=fr

