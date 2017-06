Un petit coup de pouce pour la création d'un livre réalisé par des enfants de La Bergeronette…

Cette idée est venue après que l'artiste Aurélien Benoist ait invité les jeunes pour un atelier découverte des techniques de l'estampe. Ce livre présentera les grandes phrases dites spontanément par les enfants, des phrases drôles, belles, saugrenues... tout cela agrémenté de gravures réalisées par les enfants. Une belle expérience pour ces enfants et un changement d'univers enthousiasmant, qui leur permet de découvrir plusieurs techniques artistiques et de manier l'écriture autrement. "Ce projet est une bouffée d'air pure pour les enfants", nous confie Aurélien Benoist, "mais nous avons des difficultés à trouver les fonds nécessaires", ajoute-t-il.

C'est pourquoi La Bergeronette et l'artiste ont créé une page de financement participatif. L'objectif minimum à atteindre s'élève à 2 000 €.

Le livre sera imprimé sur papier de la papeterie Zuber (papier écologique et haut de gamme). Le financement permettra également de créer une exposition avec le travail des enfants, des permanents de l'association de l'artiste. Elle sera présentée à l'atelier, à la Bergeronette et dans d'autres lieux. Elle ne sera possible que si le palier de 3 000 € est dépassé…

Et si la somme récoltée dépasse les 5 000 €, la micro-édition pourra finalement être imprimée à 20 exemplaires aux éditions "Luxe" et l'exposition pourra compter une quinzaine d'œuvres supplémentaires !

Infos +