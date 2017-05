Après avoir traversé "des problèmes techniques, logistiques, des annulations et des imprévus qui coûtent cher", Dess, le propriétaire de La Licorne tante le coup en lançant une cagnotte de financement participatif pour "relancer la machine".

"Le van est en pleine forme et je sais qu'il a servi à bon nombre d'utilisateurs et qu'il est très apprécié des musiciens de l'Est de la France. Mais pour continuer cette activité encore quelques années, j'ai besoin de passé cette épreuve financière", explique Dess.