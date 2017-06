Un petit tour à la boutique Napapijri à Besançon...

Le magasin existe depuis plus de 10 ans à Besançon, mais Laetitia l'a repris il y a deux ans. "J'étais salariée pendant quelques années lorsqu'il y avait les anciens propriétaires puis j'ai eu l'opportunité de reprendre le commerce. Une occasion sur laquelle j'ai sauté car j'appréciais les produits et la clientèle", nous confie Laetitia.

Napapijri Besançon propose des vêtements et des accessoires pour les femmes, les hommes et les enfants, au style sportswear chic. Cet été, polos colorés, bermudas, pantalons légers pour les hommes et autres chemisiers imprimés, robes légères pour les femmes sont de mise sans oublier les accessoires tels que les foulards, casquettes, sans oublier les indémodables sacs de la marque.

Une fête des Pères chez Napapijri

Pour la fête des Pères, l'ensemble polo-bermuda est un succès. "Notre gamme de polos (voir photos) est connue, elle plaît toujours !", souligne la pétillante Laetitia (à partir de 80€). Côté bermudas, ils sont en mode "cargo", avec les poches sur les côtés. Pratique et chic sont les mots d'ordre pour la fête des Pères chez Napapijri. (à partir de 79€)

Déjà 30 ans…

Le 15 juillet prochain, Napapijri fêtera ses 30 ans. À cette occasion, la boutique de Laetitia proposera la nouvelle collection automne-hiver (eh oui, déjà…).

Le parcours Napapijri commence en 1987 à l’ombre de la plus haute montagne d’Europe, le Mont-Blanc, où un fabricant italien de sacs de voyage conféra une nouvelle sensibilité aux équipements d’extérieur en associant des matériaux innovants à une attention extrême au style. Aujourd’hui, la marque "Premium Casualwear" rappelle les grandes expéditions du siècle passé et les explorateurs intrépides qui ont transformé leur vie en voyages uniques. En 2004, Napapijri fait l'objet d'un rachat par VF Corporation, leader dans le domaine des vêtements lifestyle basé aux États-Unis.

Info +

Que signifie le mot "napapijri" ? Il s'agit d'une traduction fautive de "cercle polaire" en finnois. Mais la marque est italienne.

