Un petit tour à la pâtisserie végétale de Cocoëlle à Besançon...

Cette semaine, on vous fait saliver avec les pâtisseries végétales de Cocoëlle à Besançon. Sans œuf, sans beurre, sans lait animal, Noëlle, la pâtissière, réalise des gâteaux 100% végétaux et sans gluten. Que reste-t-il ? Des substituts dont on ne se serait jamais douté…

Un petit tour chez Cocoëlle (patisserie végétale) à Besançon... from maCommune.info on Vimeo.