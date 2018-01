Un point sur les routes ce samedi

Les principaux axes inondés ce samedi :

RD17 de Quingey à Arc-et-Senans

RD 67 Vallée de la Loue

RD437 Pontarlier - Montbenoit - Morteau

Inforoute :

Secteur Besançon : Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau - D 17 Route inondée et barrée entre Quingey et Arc et Senans-D 67 route inondée à Lods-Nombreuses routes barrée suite aux crues du doubs sur le secteur de Besançon-Conditions hivernales. Restez prudents.

Secteur Montbéliard. Conditions de circulation perturbées dues aux inondations en cours notamment RD663 Longevelles/Doubs route inondée et barrée - RD437 Mathay route inondée et barrée - RD683 Hyèvre Paroisse route inondée- Conditions hivernales, soyez prudents.

Secteur Haut Doubs : routes inondées à Doubs, Morteau. Route barrée RD 48 de Montlbon à Morteau. RD 130 à Doubs, Conditions hivernales, soyez prudent.