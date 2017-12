Un point sur l'état des routes ce dimanche 24 décembre 2017

Inforoute :

Secteur Besançon : Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau - Chaussées mouillées - Conditions hivernales, restez prudents.







Secteur Montbéliard : Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau - Risque de brouillard - Conditions hivernales - Soyez prudents.







Secteur Haut Doubs : Chaussées verglacées sur l'ensemble des secteurs de Pontarlier, Levier et Mouthe, et localement sur les secteurs de Morteau et Maiche. T° de +1°C à -2°C. Conditions hivernales, soyez prudent.