L'univers du jeu en fête pour le festival Ludinam à Besançon

Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et président du Grand Besançon ainsi que Jean-Sébastien Leuba, adjoint au Maire délégué à la jeunesse, ont rencontré mardi 16 mai 2017, blogueur du monde.fr Martin Vidberg et les co-présidents du club Ludique bisontin. Le blogueur est, pour cette édition, en charge du concours pour les créateurs de jeux de société dont le thème imposé est "le temps".

Le Collectif LUdique Bisontin (C.LU.B) est une fédération des associations et entreprises ludique de la ville dont font parti : Doubs You Play, Pixel Bisontin, Play Meuh, Fug Games, les Ecuries d'Augias, Culture Jeux, les Ludonautes, les Rêveurs de Visontio, la Lame Noir, Cosplay Franche-Comté, etc. (liste non exhaustive).

Les invités

Un lieu de rencontre avec des personnalités issues de différents milieux :

créateurs, illustrateurs, chercheurs, vidéastes …

• Roberto Fraga, créateur de jeux de société

• Matthieu d’Epenoux, créateur de jeux de société

• Yoann Levet, créateur de jeux de société

• Martin Vidberg, illustrateur de jeux de société

• Farod, vidéaste internet sur le jeu vidéo

• Yann Pilgrim, vidéaste internet sur le jeu vidéo (bisontin)

• Willong, vidéaste internet sur le jeu vidéo (bisontin)

• Vled Tapas, vidéaste internet, doctorant en musicologue

• Lionel Jeannerat, historien, créateur de jeux de rôle

• Arnaud Hascoët, illustrateur de jeux de rôle

• Olivier Sanfilippo, illustrateur de jeux de rôle

• Boris Urbas, chercheur en sociologie

• Manouk Borzakian, chercheur en géographie

• Fabien Perrin, chercheur en neurosciences

• Adrienne Boutang, chercheuse en cinéma (bisontine)

• Séverine Henry, psychologue (bisontine)