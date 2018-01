Un tatoueur s'installe à la boutique Skate n'Roll à Besançon…

"Il s'agit d'un ami skateur qui cherchait à s'installer et qui soutient le shop depuis le début alors je lui ai proposé de partager la boutique pour l'accompagner… et on trouvait le mélange vraiment cool !", nous explique Aurèle Daubargues, gérante de Skate n'Roll.

Qui est Dick Revert ?

Dick Revert, de son vrai nom Sylvain Revert, exerce la profession de tatoueur depuis 1 an et demi. "Avant, j'étais chaudronnier métallier ferronnier d'art chez Savoir Fer et j'ai commencé le tattoo, car je dessinais vraiment régulièrement et j'ai été pris de passion pour le tatouage en voyant ça à des conventions, dans des émissions et en voyant mes potes qui tatouaient en shop", nous raconte-t-il. Après avoir investi dans un dermographe, Sylvain s'est essayé sur lui-même, sa famille, ses amis, etc. "Et quand j'ai commencé à avoir mes propres dessins et que les gens me contactaient pour des tattoos, je me suis dit que c'était le moment de me lancer", précise-t-il.

Aujourd'hui, le jeune tatoueur propose un style qu'il qualifie de "bon mélange de néo traditionnel géométrique et de dotwork, mandala". Mais ce qu'il préfère par-dessus tout ce sont les "crânes d'animaux et d'humains".

Infos +

Skate n'Roll inaugurera l'installation de Dick Revert vendredi 2 février 2018 au Bar de l'U.

Au programme : concert d'Almanak, PO Music, une tombola, un stand de vêtements, etc.

Événement ouvert au public à suivre sur www.facebook.com/events

Entrée : 3 euros

Infos pratiques