Un trafic d'armes et de drogue démantelé, neuf personnes mises en examen

Au terme d'une vaste opération mardi en Saône-et-Loire, dans le Jura et dans la Loire, qui a mobilisé plus de 150 gendarmes et un hélicoptère, les enquêteurs ont saisi "plus d'une cinquantaine d'armes", "plusieurs milliers de munitions" ainsi que "plusieurs savonnettes de cannabis et presque un demi-kilogramme de cocaïne", a indiqué la gendarmerie.

Huit hommes et une femme mis en examen

"Une longue enquête" avait été menée par les gendarmes de la section de recherches de Dijon et du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire sur un réseau "dont l'épicentre se trouvait dans la Bresse", ont précisé les forces de l'ordre.

Les mis en examen, huit hommes et une femme -qui n'a pas été écrouée-, avaient été interpellés puis placés en garde à vue mardi par la gendarmerie. 13 autres personnes avaient été arrêtées avant d'être remises en liberté.

Une information judiciaire avait été ouverte au début de l'année 2017 au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour trafic d'armes et trafic de stupéfiants en bande organisée.

(Source AFP)