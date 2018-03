Un trafic de chiens entre la Slovaquie et la France démantelé en Haute-Saône

Près de 150 chiots de race bulldog et carlin ont été illégalement importés de Slovaquie jusqu'en Haute-Saône, entre janvier 2016 et mars 2018, a indiqué lors d'une conférence de presse le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic.

"Les bulldogs étaient achetés 480 euros en Slovaquie et revendus 850 euros en France sur le site internet Leboncoin et les carlins étaient achetés 370 euros et vendus 750 euros", a précisé le magistrat. Il estime à environ 150.000 euros les bénéfices ainsi générés par le couple, qui n'avait pas déclaré son activité et ne respectait pas les règles de vaccination obligatoires pour les animaux importés en France. Ces chiens n'étaient notamment pas vaccinés contre la rage.

"Le couple se faisait livrer 10 à 20 chiots, quatre à cinq fois par an"

L'homme de 72 ans, un vétérinaire radié pour faute, et sa compagne âgée de 56 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue lundi pour "introduction sur le territoire d'animaux non conformes aux conditions sanitaires", "exécution de travail dissimulé" et "blanchiment d'argent", a dit M. Dupic. Ils ont reconnu les faits et ont été remis en liberté dans l'attente d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Vesoul pour être jugés "d'ici la fin de l'année 2018", a-t-il ajouté.

"Le couple se faisait livrer 10 à 20 chiots, quatre à cinq fois par an, dans sa ferme du secteur de Marnay (Haute-Saône), par une personne qui apportait les chiens directement de Slovaquie", a expliqué le procureur. La dernière livraison a eu lieu samedi dernier et la brigade de recherches de Vesoul, assistée de la brigade nationale vétérinaire et de la SPA, est intervenue lundi.

Les gendarmes ont ainsi saisi 11 bulldogs et 8 chiots carlin. Les animaux ont été remis à la SPA. "Cette opération a nécessité le partenariat de beaucoup de services et montre l'importance de lutter contre ce type de trafic qui a lésé des particuliers et porté atteinte aux bonnes conditions d'hygiène de ces animaux", a déclaré Emmanuel Dupic.