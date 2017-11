Un trampoline de 700 m2 arrive à Besançon !

10 55 Trampoline Park Besançon , 226 C route de Dole Espace de la chaufferie bois 25000 Besançon

Il est conseillé de réserver sur le site internet du centre. Il est possible de réserver des formules anniversaires avec une heure de trampoline entrecoupée d'un goûter. Le baby pass permettra aux parents d'entrer avec leurs enfants.

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 22h. Le mercredi de 13h à 22h. Le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 9h à 20h. Un créneau sera réservé le samedi et dimanche matin pour les petits.