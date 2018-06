Un troisième SPA auto arrive à Dole Choisey

Ce nouveau tunnel SPA auto est situé à côté d’Intersport et de Bureau Vallée, près de l'hypermarché Cora, dans la zone des Gagnières. Situé en périphérie de Dole, le retail park de la zone des Gagnières en profite pour changer d'identité et devient Choisey Center.

Un concept novateur 100 % made in Franche-Comté

En arrivant dans le centre, le client a le choix entre trois soins : le SPA Express, le SPA Sublime et le SPA Deluxe. Après avoir rabattu les rétroviseurs et dévissé l'antenne, l'utilisateur accède à l’entrée du tunnel où un opérateur se charge du pré-lavage du véhicule. Ensuite, le système "drive" le guide au travers des 11 étapes de lavage du tunnel de 36 mètres. A la sortie de celui-ci, le client d’un large parc abrité où il trouvera aspirateurs, machines lave-tapis, stations de gonflages et soufflettes mise à votre disposition gratuitement et sans limite de temps.