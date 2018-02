Menacé par un conflit de voisinage, un vieux platane aux mensurations hors normes est classé

Un décret, daté du 6 février, "vient couronner 5 ans de procédure initiés fin 2012 (...) par la propriétaire de l'arbre", alors que son voisin demandait l'application du code civil et "l'enjoignait d'élaguer les branches surplombant sa propriété", a précisé la Dreal dans un communiqué. Refusant d'obtempérer, la détentrice du terrain où se trouvait l'arbre a saisi la Dreal pour protéger "le plus gros platane de Bourgogne et l'un des plus rares dans la catégorie +multi troncs+ en France", poursuit le communiqué.

Six troncs pour un "platane monumental"

Composé de six troncs, soudés à la base et formant un tronc unique de 10,50m de circonférence, ce "platane monumental" est haut de 45 m et son âge est estimé à "200 ans minimum".

Après une enquête publique, une "instance de classement" du ministère de l'Ecologie en 2013 pour bloquer l'application du code civil, et le passage devant plusieurs commissions, le décret protège désormais l'arbre et son écrin paysager sur un site de 4.198 m2.

Aucun arbre n'avait été classé au titre des sites depuis 1948.

Soixante-dix ans plus tard le platane de Cézy "vient compléter les 20 sites classés de l'Yonne", a ajouté la Dreal.

